قرار حكومي يهدد إقامة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في "الاتحاد"

أفادت صحيفة "صن" البريطانية، بأن الحكومة الإنجليزية ستعلن اعتبارا من غد الأحد، قائمتها للدول التي ستخضع للحجر الصحي، وذلك بسبب الزيادة في حالات فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها يوم السبت، إن إنجلترا ستضيف إسبانيا للدول التي تفرض على رعاياها البقاء في حجر صحي مدته 14 يوما، حال دخولهم الأراضي الإنجليزية.

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وفي حال إضافة إسبانيا إلى هذه القائمة، فإنه من المتوقع أن يلقي هذا القرار الحكومي، بظلاله على مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، المقرر إقامتها على ملعب الاتحاد يوم 7 أغسطس المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيعني قرار تطبيق العزل الصحي على الوفود القادمة من إسبانيا، ضرورة إعادة النظر في إمكانية إقامة مباراة مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد، في إنجلترا، وبالتالي تغيير مكان إقامتها.

المصدر: وكالات