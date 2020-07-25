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رئيس لجنة حكام شمال إفريقيا يعلق على تصريحات لاعب الزمالك السابق المثيرة للجدل

الرياضة

رئيس لجنة حكام شمال إفريقيا يعلق على تصريحات لاعب الزمالك السابق المثيرة للجدل
RT
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علق عبد الحكيم الشلماني رئيس لجنة حكام شمال إفريقيا ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، على تصريحات اللاعب السابق لفريق الزمالك والمنتخب المصري، فاروق جعفر، المثيرة للجدل.

وقال الشلماني في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن الحكام المصريين لهم اسم كبير ومعروفين بنزاهتهم دائما.

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وأضاف أن "جميع الأندية والمنتخبات الإفريقية فازت ببطولاتها بجدارة، ومصر لم تجامل على مستوى المنتخب أو الفرق من التحكيم"

وتابع: "لم يحدث معي هذا الموضوع الذي قاله فاروق جعفر لا في مصر ولا في أي دولة".

واختم تصريحاته: "هذا كلام خطير، ولو حدث سنقول سلام على التحكيم ولم أتوقع تلك التصريحات من فاروق جعفر".

وصرح فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، في وقت سابق من يوم السبت، بأن الأندية المصرية استفادت من بعض المجاملات في البطولات الإفريقية خلال المباريات التي كانت تقام في مصر.

المصدر: وكالات 

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