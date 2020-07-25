قناة الزمالك المصري في "يوتيوب" تحذف تصريحات فاروق جعفر المثيرة

قامت قناة الزمالك المصري لكرة الدم، بحذف تصريحات نجمه السابق، فاروق جعفر، المثيرة للجدل من قناة القلعة البيضاء على موقع "يوتيوب".

وأحدثت تصريحات فاروق جعفر حالة من الجدل في الوسط الرياضي بعد زعمه بمجاملات الحكام للأندية المصرية في البطولات الإفريقية ومنتخب مصر.

وكان فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قد أكد أن منتخب مصر وصل لنهائيات بطولة كأس العالم 1990 بمجاملة من الحكام.

وقال جعفر خلال تصريحات أدلى بها أمس الجمعة، عبر قناة الزمالك: "الحكام الأفارقة في الثمانينات كانوا يجاملون الأندية المصرية في البطولات الإفريقية".

وأضاف: "جميع الأندية المصرية استفادت من الحكام في البطولات الإفريقية، خاصة وأنه كان هناك اجتماع فني قبل المباريات، وكان الحكام يخيرون قائد الفريق بالحصول على ركلة جزاء أو طرد لاعب من الفريق المنافس".

وشدد جعفر على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، له توجهات عديدة في كل حقبة، مشيرا إلى أن مساندة التحكيم للزمالك كانت تحدث مع باقي الأندية المصرية في فترة الثمانينات.

المصدر: وكالات