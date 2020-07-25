إبراهيموفيتش عن إمكانية اعتزاله: أنا لست مثلكم أنا ليس أنتم (فيديو)

استبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، اعتزال كرة القدم قريبا، في شريط مصور نشره اليوم السبت، عبر حسابه في "تويتر"، يستعرض مراحل مسيرته المميزة.

وقال المهاجم المخضرم البالغ 38 عاما: "اعتقدتم أنني انتهيت، أن مسيرتي ستنتهي قريبا؟ أنتم لا تعرفونني".

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020

وتابع "طوال حياتي كنت مضطرا للقتال. لم يؤمن أحد بي، لذا كان علي الإيمان بنفسي. أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى. أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى".

وأردف: "والآن تعتقدون أنني انتهيت؟ لدي أمر واحد لأقوله لكم: أنا لست مثلكم، أنا ليس أنتم. أنا زلاتان إبراهيموفيتش، لقد بدأت للتو بالإحماء".

وعاد "إبرا" إلى صفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2019-2020، وكان حينها "الروسونيري" في مراكز متأخرة للغاية في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولكن مع قدوم "السلطان"، تغير الوضع وخرج الفريق من كبوته، حيث ارتقى للمركز السادس وضمن مقعدا في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وبصم المهاجم الدولي السابق على مسيرة كبيرة وحافلة بالأهداف والألقاب، وتنقل خلالها بين أندية عملاقة في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، ويوفنتوس وإنتر وميلان في إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود لميلان مطلع العام الحالي، بعد أن دافع عن ألوانه للمرة الأولى بين العامين 2010 و2012.

المصدر: وكالات