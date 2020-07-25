مبابي يثير رعب جماهير باريس سان جيرمان ويكشف إصابته لرئيس فرنسا (فيديو)

حرص إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، خلال تسليم الميدالية الذهبية لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، على توجيه سؤال له حول إصابته أثناء التتويج بلقب كأس فرنسا على حساب سانت إيتيان 1-0.

وتعرض باريس سان جيرمان لضربة موجعة في نهائي كأس فرنسا، أمس الجمعة، بعد إصابة نجمه الشاب كيليان مبابي إثر تدخل قوي من مدافع "الخضر" لويك بيران، الذي توجب طرده من قبل حكم المباراة.

واضطر مبابي إلى المغادرة بعد ذلك التدخل الغليظ، تاركا مكانه للإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 32، وهو موقف حبس أنفاس جماهير الفريق البارسي ومديره الفني، الألماني توماس توخيل، الذي يعول كثيرا على نجم "الديوك" في الاستحقاقات القادمة.

[#CDF🏆] Emmanuel Macron a pris quelques nouvelles de Kylian Mbappé 🤝



Macron : "Qu'est-ce que t'as?"



Mbappé : "Ça a craqué un peu quand même"



Macron : "C'est cassé, tu penses?"



Mbappé : "Non je pense pas, je ne pense pas."



📽 @francetvsportpic.twitter.com/JtoBhRqssu — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 24, 2020

Tackle just on Mbappe !!!! Horrible tackle !!! pic.twitter.com/AujXWkxxyQ — Justin (@jutin__) July 24, 2020

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وبعد المباراة سأل الرئيس الفرنسي، مبابي: "هل هناك أي كسر؟".

فأجابه مبابي: "لا لا، لا أعتقد ذلك، سأذهب إلى المستشفى لاحقا للتأكد".

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الشاب للفحوص الطبية صباح السبت، للتأكد من مدى إصابته.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره ليون، يوم الجمعة القادم، في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بأغسطس.

المصدر: "وكالات"