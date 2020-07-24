نيمار يقود باريس سان جيرمان للتتويج بكأس فرنسا

أحرز فريق باريس سان جيرمان لقب بطل كأس فرنسا لكرة القدم، على حساب سانت إيتيان، إثر فوزه عليه بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الجمعة.

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ويدين الفريق الباريسي "الأمراء" بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له مبكرا، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "Stade de France".

وتوج باريس سان جيرمان بكأس فرنسا للمرة الثالثة عشرة، في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي بعدد الألقاب، مبتعدا بفارق ثلاثة ألقاب عن ملاحقه المباشر أولمبيك مارسيليا.

المصدر: RT