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اشتباكات بين اللاعبين في كأس فرنسا وخروج مبابي بعد تدخل عنيف (فيديو)

الرياضة

اشتباكات بين اللاعبين في كأس فرنسا وخروج مبابي بعد تدخل عنيف (فيديو)
Globallookpress
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لم يتمكن اللاعب الدولي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من استكمال مباراة فريقه ضد سانت إيتيان، اليوم الجمعة، وذلك في نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

وتلقى مبابي إصابة في الكاحل، عند الدقيقة 30، نتيجة تدخل عنيف من قبل لوي بيرين مدافع سانت إيتيان، الذي خرج أيضا من الملعب ولكن بالبطاقة الحمراء، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وثبوت تدخله العنيف ضد مهاجم سان جيرمان.

واندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين، مما دفعت حكم اللقاء إلى إشهار ثلاث بطاقات صفراء في وجه كل من رومان حمومة، وجيسي مولين، ولاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس.

المصدر: وكالات 

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