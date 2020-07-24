هل آن الأوان ليقبل ميسي تحدي منافسه التقليدي رونالدو؟

كشفت تقارير صحفية وجود تحركات لانتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وأفاد راديو "RAI" الإيطالي، بأن والد ميسي، سيصل إلى ميلانو في الأول من أغسطس المقبل، لبحث إمكانية انتقال "البرغوث" إلى الدوري الإيطالي، من بوابة فريق إنتر ميلان.

بينما قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن ميسي (33 عاما) غير سعيد بطريقة إدارة النادي، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني يرغب في الرحيل، وقد جمد المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي في صيف العام 2021.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، قد وجه رسالة تحد لمنافسه التقليدي ميسي، وذلك في تصريحات لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عقب انضمامه إلى صفوف فريقه الحالي يوفنتوس، صيف عام 2018، قادما من ريال مدريد.

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وأعرب رونالدو "صاروخ ماديرا" عن رغبته في رؤية منافسة التقليدي ليونيل ميسي في "اكالتشيو" بقوله: "لقد لعبت في إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا والبرتغال، هو ما يزال في إسبانيا.. بالنسبة لي الحياة هي مجرد تحديات، أنا أحب هذا وأحب أن أرى المشجعين سعداء، أود أن أراه (ميسي) في إيطاليا يوما ما كما فعلت أنا، أتمنى أن يقبل التحدي، لكن إن كان سعيدا هناك فأنا أحترم ذلك، إنه لاعب رائع ورجل صالح، إنني لا أفتقد أي شيء هنا، إنها حياتي الجديدة وأنا سعيد".

المصدر: وكالات