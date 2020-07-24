كريم بنزيما يسخر من تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي

سخر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، من تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، والتي أشاد خلالها بالأداء الذي قدمه مهاجم النادي الملكي خلال الموسم الحالي.

وأشاد نويل لو جريت، بعد أشهر من تأكيده علنا أن كريم بنزيما لن يلعب من جديد مع منتخب فرنسا، بأداء بنزيما، خلال مقابلة مع راديو مونتي كارلو، بالقول: "بنزيما قدم أفضل موسم له في مسيرته الكروية".

وأضاف لو جريت: "بنزيما قدم موسما استثنائيا مع ريال مدريد، لقد قدمت التهنئة إلى مدربه زيدان، والآن بنزيما يعتبر واحد من أفضل اللاعبين، ولا يمكنني الحكم عليه لأنني لم أشاهد جميع المباريات، ولكن في رأيي لعب أفضل مواسمه".

ورد بنزيما على تلك التصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "بتغريدة" قال فيها: "أفضل الضحك".

Je préfère en rire 🤣🤣🤣 https://t.co/2tO3w54ztC — Karim Benzema (@Benzema) July 24, 2020

واستبعد كريم بنزيما (32 عاما) من المشاركة مع منتخب فرنسا، بسبب تورطه في فضيحة ابتزاز جنسية ضد زميله ماتيو فالبوينا، ولم يخض إثرها أي مباراة بقميص "الديوك" منذ أكتوبر 2015.

المصدر: وكالات