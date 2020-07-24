إيطاليا قد تسمح بعودة الجمهور إلى ملاعب كرة القدم قريبا

صرح وزير الرياضة الإيطالي، فينشنزو سبادافورا، اليوم الجمعة، بأن بلاده، ربما ستسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم في سبتمبر المقبل.

وقال سبادافورا، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيطالي: "إذا سمح المنحنى الوبائي سيكون بوسع الجماهير العودة إلى الملاعب في سبتمبر".

وأضاف الوزير: "بالتأكيد لا يمكننا السماح بامتلاء الملاعب كما كان الحال من قبل. لكن سيتعين علينا الالتزام بمجموعة كاملة من الإجراءات التي تجري دراستها حاليا".

واستؤنفت مباريات دوري الدرجتين الأعلى في إيطاليا في يونيو الماضي، بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر بسبب الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، لكن جميع المباريات حتى الآن أقيمت خلف أبواب مغلقة ودون أي حضور جماهيري، خوفا من انتشار العدوى بالفيروس.

المصدر: رويترز