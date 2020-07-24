أول تعليق لساري بعد سقوط يوفنتوس أمام أودينيزي

برر مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري، خسارة فريقه أمام أودينيزي 1-2، في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي، قائلا إن "اليوفي فقد الانتظام حتى بعد التعادل، وأراد الفوز بأي ثمن".

وعقد ساري، مؤتمرا صحفيا أمس الخميس، عقب خسارة يوفنتوس المفاجئة أمام ضيفه أودينيزي، تحدث فيه عن أسباب الهزيمة والفوضى التي ظهرت على لاعبي الفريق طوال المباراة، حيث قال: "المباريات التي لعبت في الفترة الأخيرة كلها غريبة وليس لها منطق محدد مسبقا في هذه المرحلة من الموسم، والتي من المفترض أنها مرحلة الحسم وانتهاء كل شيء".

وتابع: "لقد كان الأمر كذلك بالنسبة للجميع مؤخرا، فقدنا النظام في الشوط الثاني، كنا فوضويين، لأننا أردنا الفوز بأي ثمن، لقد خسرنا اللقاء في الدقيقة 93 فقط لمجرد أننا فكرنا في الفوز به بأي ثمن".

وأكمل: "في هذه المرحلة الأخيرة من الموسم يكون الوضع صعبا، تلعب الفرق بشكل مختلف عن المعتاد لديها، كلنا متعبون، الترتيب أكثر أهمية من الشراسة في هذه اللحظة من البطولة، أنا آسف جدا لفقدان هذه النقاط وخسارة هذه المباراة".

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وكان يوفنتوس يمني النفس في الفوز على مضيفه أودينيزي في الجولة 35 من "الكالتشيو"، للظفر بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي، إلا أنه وجد نفسه متخلفا بهدفين بعد تقدمه بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة.

المصدر: وكالات