بسبب فيروس كورونا.. إلغاء جميع منافسات التنس في الصين عام 2020

أعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات بكرة المضرب (التنس)، اليوم الجمعة، إلغاء جميع المنافسات المقررة في الصين حتى نهاية العام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشكل هذا القرار الذي صدر عقب إعلان السلطات الصينية إلغاء جميع المسابقات الرياضية الدولية لعام 2020، ضربة قوية للكرة الصفراء التي تبحث عن التطور في البلد الأكثر سكانا في العالم.

وقال رئيس رابطة اللاعبات المحترفات، ستيف سايمون: "نحن مستاؤون جدا لعدم تمكننا من إقامة أحداثنا من الطراز العالمي في الصين هذا العام".

وأضاف: "لكننا نحترم القرار الذي اتخذته (السلطات الصينية) ونتطلع للعودة إلى الصين في أسرع وقت ممكن في الموسم المقبل".

All seven WTA tournaments that were scheduled in China on WTA’s 2020 provisional calendar will not be held ---> https://t.co/IJ5loZWicppic.twitter.com/pybLjofLmi — wta (@WTA) July 24, 2020

ومن بين الأحداث التي تم إلغاؤها بطولة ووهان المفتوحة، التي لو أقيمت لكانت ذات تأثير رمزي قوي لكونها تقام في أول مدينة في العالم تأثرت بفيروس كورونا المستجد في نهاية العام الماضي، فضلا عن بطولة الماسترز الختامية في شينزين.

واتخذ القرار ذاته بالنسبة لبطولة المحترفين الرجال، على الخصوص إلغاء دورة شنغهاي للماسترز، وبطولة الصين المفتوحة (للرجال والسيدات) في بكين.

The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing. — ATP Tour (@atptour) July 24, 2020

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المصدر: أ ف ب