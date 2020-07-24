سرقة منزل نجم ليفربول خلال الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن منزل لاعب وسط ليفربول، البرازيلي فابينيو، تعرض للسرقة، عندما كان اللاعب يحتفل مع زملائه في الفريق، بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، بأن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاما)، خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس، وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، مستغلين عدم وجود أي شخص في المنزل.

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وقال متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد في بيان إلى وسائل الإعلام البريطانية، إن الشرطة عثرت على السيارة في مدينة يغان الإنجليزية في وقت لاحق.

وتسلم ليفربول درع الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأربعاء الماضي، بعد فوزه 5-3 على ضيفه تشيلسي، في آخر مباراة له على أرضه في ملعب "أنفيلد" هذا الموسم.

المصدر: رويترز