شاهد.. شجار كلوب ولامبارد في مباراة ليفربول وتشيلسي

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة دخول مدرب ليفربول، يورغن كلوب، ونظيره في تشيلسي، فرانك لامبارد، في شجار خلال مباراة فريقيهما، الأربعاء الماضي.

وبدأت المناوشات بين المدربين، بعد احتساب مخالفة لصالح ليفربول بالقرب من منطقة جزاء تشيلسي، حيث احتج لامبارد على ذلك قائلا: "كيف تحسب هذه مخالفة؟"، ثم اقترب من المنطقة الفنية الخاصة بليفربول ليجد أمامه مساعد كلوب، بيب ليندرز.

Lampard and Klopp giving each other pelters on the touchline last night 😂



The one good thing to come out of having no fans in stadiumspic.twitter.com/y9v2dN5CEi — Open Goal (@opengoalsport) July 23, 2020

وصرخ لامبارد في وجهه قائلا: "عد إلى مكانك"، وهذا ما أغضب كلوب، الذي اقترب من مدرب "البلوز" وقال له "اهدأ اهدأ ... ولا تتحدث مع مساعدي بهذه الطريقة!".

Frank Lampard exploding against Jurgen Klopp assistant.

They won the league that's fair, But shouldn't be arrogant.

Chelsea is going to punish them, Individual error gifted Liverpool with goals.

Loved that response from Frank 💙💙💙

Chelsea 💙💙💙#CFC#LFC#LFCCHEpic.twitter.com/ikUHIAoNl2 — Bleed Blue (@beed_blue) July 23, 2020

وبينما حاول الحكم الرابع، لي ماسون، إعادة الأوضاع لطبيعتها، قال كلوب: "لا لا، طالما أنه أراد أن يصرخ في وجهي بهذه الطريقة فيجب أن أرد عليه".

وعندما نجح الظهير الأيمن لنادي ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، في تحويل ضربة الخطأ المثيرة للجدل إلى هدف، حاول لامبارد استفزاز كلوب، حيث قال له، إن فوز ليفربول بلقب واحد في الدوري منذ 30 عاما جعل النادي يتصور أنه أفضل إنجاز حدث في العالم،، في إشارة لتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 1990.

وتدخل مرة أخرى الحكم الرابع ليطلب من المدربين ومساعديهم العودة إلى مقاعدهم، منهيا بذلك الشجار.

وانتهت مباراة ليفربول وضيفه تشيلسي، التي تدخل في إطار المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز أصحاب الأرض بخمسة أهداف لثلاثة، وعقب اللقاء، تسلم أبناء المدرب كلوب درع الدوري الإنجليزي، لتنطلق الاحتفالات داخل الملعب.

المصدر: وكالات