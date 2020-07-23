انتشار صور لميسي وسواريز مع عائلتيهما على يخت قبالة "إيبيزا"

يقضي قائد فريق برشلونة لكرة القدم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز معا عطلتهما مع عائلتيهما على متن يخت قبالة ساحل "إيبيزا".

وأشارت صحيفة "The Sun" إلى أن ليونيل ميسي يفضل في الغالب الاستلقاء تحت الشمس والاستجمام، بينما يفضل سواريز راحة أكثر نشاطا، حيث يقوم بقطع الأمواج على متن دراجة نفاثة صغيرة.

SPLASH NEWS

SPLASH NEWS

SPLASH NEWS

SPLASH NEWS

SPLASH NEWS

SPLASH NEWS

يمكن مشاهد الصور عبر الرابط التالي: انتشار صور لميسي وسواريز أثناء قضاء العطلة عائليا على يخت في جزيرة "إيبيزا"

يذكر أن ليونيل ميسي تعرض، العام الماضي، لهجوم في ملهى ليلي في جزيرة "إيبيزا"، عندما حاول أحد الزوار مهاجمة ليو، لكن الحراس تدخلوا في الوقت المناسب.

وسيخوض فريق برشلونة مباراة هامة ضد ضيفه نابولي، يوم 8 أغسطس المقبل، في إياب الدوري صمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات