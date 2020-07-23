تحديد موعد نزال الأسطورة تايسون وخصمه بعد عودته إلى حلبات الملاكمة  

أفاد موقع "TMZ" المختص بنشر أخبار المشاهير، أن النزال المرتقب بين الأمريكيين الأسطوريين مايك تايسون وروي جونز جونيور، سيقام يوم 12 سبتمبر المقبل، في ولاية كاليفورنيا.

وتم الحصول على الموافقة لإقامة هذا الحدث بالفعل من قبل اللجنة الرياضية في ولاية كاليفورنيا، وسيتألف النزال الاستعراضي من ثماني جولات.

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يذكر أن مايك تايسون (54 عاما) أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل"، الذي أعلن في وقت سابق عودته إلى حلبات الملاكمة لخوض نزالات استعراضية، وقد خاض آخر نزال له في 11 يونيو 2005، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

أما روي جونز جونيور (50 عاما) بطل العالم المطلق سابقا، فقد وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2018، وحقق خلالها 66 انتصارا، منها 47 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.

المصدر: وكالات