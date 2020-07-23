إصابة أول لاعب في الأهلي المصري بفيروس كورونا

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، إخطارا من نادي الأهلي بإيجابية المسحة التي أجراها حمدي فتحي، لاعب خط الوسط، ليصبح الحالة الأولى التي يسجلها اتحاد الكرة من النادي الأهلي.

وخضع لاعبو الأهلي لمسحة كورونا، يوم أمس الأربعاء، والتي جاءت جميعها سلبية لكافة اللاعبين عدا حمدي فتحي.

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وأصيب النادي الأهلي بصدمة شديدة نتيجة إيجابية عينة حمدي فتحي، وتقرر عزل اللاعب وخضوعه للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقرر الأهلي إجراء مسحة جديدة لجميع لاعبي الفريق، غدا الجمعة، في ظل مشاركة حمدي فتحي في التدريبات الجماعية الأخيرة مع زملائه.

ولم يتم بعد، عقب الأنباء الأخيرة، اتخاذ قرار بشأن ودية سموحة المقرر إقامتها غدا.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم الثاني والعشرين من أغسطس القادم، وذلك وفقا لما أعلنته إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وتم كشف جدول الدوري الممتاز للموسم الحالي (2019-2020)، الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف اضطرارية بسبب كورونا.

جاء ذلك في أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

المصدر: وكالات