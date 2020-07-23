برمنغهام يحجب الرقم (22) تكريما لأصغر لاعب في النادي

قرر نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حجب الرقم (22) الذي كان يرتديه لاعبه الشاب جودي بيلينغهام، البالغ من العمر 17 عاما، يعد انتقاله إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وانضم بيلينغهام إلى صفوف بوروسيا دورتموند، يوم الاثنين الماضي، بعدما أعلن النادي الألماني، التعاقد معه بعقد طويل الأمد، مقابل 25 مليون يورو.

وشكرت إدارة نادي برمنغهام لاعبه الشاب على الفترة التي قضاها معه، وحجبت الرقم 22، الذي كان يرتديه، بحيث لا يرتديه أي لاعب في الفريق بعد الآن.

Forever our #22.



Good luck at @BVB, Jude! 👊 — Birmingham City FC (@BCFC) July 23, 2020

You can take the boy out of Birmingham, but you can't take Birmingham out of the boy.



Keep Right On, Jude. 💙 pic.twitter.com/x7SRATj8Wl — Birmingham City FC (@BCFC) July 23, 2020

وقال بيلينغهام بعد أن خاض آخر مباراة له مع فريقه الإنجليزي: "الشكر لا يكفي لبرمنغهام على ما قدموه لي، ليس فقط هذا الموسم، لكن منذ قدومي عندما كنت في السابعة من عمري. ولذا من الطبيعي ألا أتمكن من كبح دموعي بعد صافرة نهاية مباراة الوداع".

وأضاف: "متحمس للانضمام لأحد أكبر أندية أوروبا. طريقة دورتموند وخاصة كيفية مساعدة اللاعبين الصغار على التحسن، جعل قراري سهلا للغاية".

وشدد بيلينغهام: "لا أطيق الانتظار من أجل اللعب في أحد أجمل الملاعب في العالم".

"This is my Club. I love this Club to bits. I'll only look back on Birmingham City with love and fond memories."



Jude - A message to you. 😢💙 — Birmingham City FC (@BCFC) July 22, 2020

ويعتبر جودي بيلينغهام أصغر لاعب كرة قدم في تاريخ نادي برمنغهام، فقد استهل مشواره معه، وهو في سن 16 عاما و 38 يوما.

المصدر: وكالات