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برمنغهام يحجب الرقم (22) تكريما لأصغر لاعب في النادي

الرياضة

برمنغهام يحجب الرقم (22) تكريما لأصغر لاعب في النادي
@BCFC
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قرر نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حجب الرقم (22) الذي كان يرتديه لاعبه الشاب جودي بيلينغهام، البالغ من العمر 17 عاما، يعد انتقاله إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وانضم بيلينغهام إلى صفوف بوروسيا دورتموند، يوم الاثنين الماضي، بعدما أعلن النادي الألماني، التعاقد معه بعقد طويل الأمد، مقابل 25 مليون يورو.

وشكرت إدارة نادي برمنغهام لاعبه الشاب على الفترة التي قضاها معه، وحجبت الرقم 22، الذي كان يرتديه، بحيث لا يرتديه أي لاعب في الفريق بعد الآن.

وقال بيلينغهام بعد أن خاض آخر مباراة له مع فريقه الإنجليزي: "الشكر لا يكفي لبرمنغهام على ما قدموه لي، ليس فقط هذا الموسم، لكن منذ قدومي عندما كنت في السابعة من عمري. ولذا من الطبيعي ألا أتمكن من كبح دموعي بعد صافرة نهاية مباراة الوداع".

وأضاف: "متحمس للانضمام لأحد أكبر أندية أوروبا. طريقة دورتموند وخاصة كيفية مساعدة اللاعبين الصغار على التحسن، جعل قراري سهلا للغاية".

وشدد بيلينغهام: "لا أطيق الانتظار من أجل اللعب في أحد أجمل الملاعب في العالم".

ويعتبر جودي بيلينغهام أصغر لاعب كرة قدم في تاريخ نادي برمنغهام، فقد استهل مشواره معه، وهو في سن 16 عاما و 38 يوما.

المصدر: وكالات 

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