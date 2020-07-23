سيرينا وليامز وزوجها وطفلتهما الصغيرة يستثمرون في فريق لكرة القدم

حصلت مدينة لوس أنجلوس على ترخيص من الرابطة الوطنية لكرة القدم للسيدات "NWSL"، لإنشاء ناد لكرة القدم للسيدات بدءا من عام 2022.

وحظيت فكرة إنشاء فريق في مدينة لوس أنجلوس لكلة القدم للسيدات، بدعم كبير، وتضمنت مجموعة المستثمرين عددا من المشاهير من مختلف الشرائح، مثل لاعبة كرة القدم ميا هام، والممثلتان ناتالي بورتمان وإيفا لونجوريا، ولاعبة التنس سيرينا وليامز، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمشاهير المؤثرين.

وسيتم تأكيد اسم النادي بحلول نهاية عام 2020، وفقا لموقع "Sports Illustrated"، واسمه المؤقت هو "مدينة الملاك".

كما دخل في مجموعة المستثمرين للنادي أليكسيس أوهانيان، زوج لاعبة التنس الأمريكية، وابنتهما أولمبيا، البالغة من العمر عامين، ونشر والدا الطفلة صورة عبر تطبيق "إنستغرام" الخاص بها، وعلقا بعبارة: "المالك الفخور".

يذكر أن سيرينا وليامز، البالغة من العمر 38 عاما، أحرزت 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وتقدر ثروتها بـ 225 مليون دولار.

المصدر: وكالات