نادي مصري يفرض عقوبة على كل من يصاب من لاعبيه بكورونا!

أيد مسؤولو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، رئيس نادي سموحة، فرج عامر، الذي أعلن مؤخرا توقيع عقوبات مالية على اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وأوضح مسؤولو الاتحاد، أنه على الأندية معاقبة اللاعبين غير الملتزمين بالإجراءات الطبية، خاصة أن اتحاد الكرة رصد مؤخرا حالة من الاستهتار الشديد بين اللاعبين في المعسكرات وأثناء تناول الطعام فى الفنادق وبالغرف، وهو ما تسبب في تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين خلال الأيام الماضية.

وطالب اتحاد الكرة الأندية بالتشديد على تنفيذ الإجراءات الطبية فى المعسكرات بكل حزم، وفي حال استهتار اللاعبين يتم توقيع غرامات مالية على أي لاعب لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من اللجنة الطبية.

وكان رئيس نادي سموحة، فرج عامر، قال إنه سيتم فرض عقوبات مالية على كل لاعب يصاب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مبالغ كبيرة على المعسكرات المغلقة ويتم عمل مسحة كل خمسة أيام.

كما أكد أن هناك اثنين من اللاعبين الأفارقة أصيبوا بالفيروس، وأحدهما هو اللاعب البوركيني محمد كوفي وسيتم فرض عقوبة عليهما.