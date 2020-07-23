شاهد.. بول بوغبا يتعرض للسخرية وهجوم عنيف بعد ركلة جزاء.. واللاعب يعتذر

تعرض الفرنسي، بول بوغبا، لانتقادات لاذعة من قبل بعض نجوم فريق مانشستر يونايتد السابقين، وجماهير النادي الإنجليزي العريق، بعد تسببه بركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام وست هام.

وارتكب بول بوغبا خطأ قاتلا بسذاجة تامة، برفعه يده (ليحمي وجهه) من أجل التصدي لتسديدة قوية من نجم فريق وست هام، ديكلان رايس، داخل منطقة الجزاء، لم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء ترجمها اللاعب، ميشيل أنطونيو، إلى هدف التقدم للضيوف، في نهاية الشوط الأول للمباراة، التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Cool as you like from the spot ❄️



Goal No.10 this season for @Michailantonio! ⚽️ pic.twitter.com/o9Og7Xw1gi — West Ham United (@WestHam) July 22, 2020

Kapten Manchester United Harry Maguire menyayangkan penalti yang tidak bisa dihindari oleh timnya setelah ditahan imbang 1-1 oleh West Ham United. https://t.co/5Qq1yERJrW — Goal Indonesia (@GOAL_ID) July 23, 2020

Paul Pogba gifted West Ham a penalty in the dying seconds of the first half



What was he thinking?! 😳 pic.twitter.com/ANFfkLc0Jr — Football Daily (@footballdaily) July 22, 2020

إقرأ المزيد

وأدرك الفتى الواعد، ماسون جرينوود، التعادل لفريق "الشياطين الحمر" بحلول الدقيقة 51 لينقذ مانشستر يونايتد من الهزيمة في معقل ملعب "أولد ترافورد".

وكان مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه النرويجي سولسكاير، يبحث عن الفوز في هذه المواجهة من أجل حسم تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويحتل فريق "الشياطين الحمر" المركز الثالث في جدول ترتيب "البريميرليغ"، برصيد 63 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع، ونقطة واحدة عن ليستر سيتي الخامس، والذي سيحل مانشستر يونايتد ضيفا عليه في الجولة الأخيرة في مباراة على صفيح ساخن "فاصلة".

وشن عدد من جماهير مانشستر يونايتد هجوما شديدا على بوغبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب نهاية المباراة، فيما وجه بعض نجوم مانشستر السابقين مثل غاري نيفيل والفرنسي باتريس إيفرا، انتقادات حادة للاعب على ما قام به.

وقال غاري نيفيل: "تصرف بوغبا كان يشبه القمامة، كان يجب عليه أن يصد الكرة في وجهه، لقد ظننت أنه ضرب في رأسه في البداية، ولكن بعد رؤية الكرة شاهدت أنه رفع ذراعه نحوها، إنه في مشكلة كبيرة، وما قام به هراء منه".

وأضاف نيفيل: "ابتعد عن طريق الكرة إذا أردت، ولكن لا يمكنك رفع ذراعيك بهذا الشكل".

كما انتقد المدافع السابق للفريق الإنجليزي، باتريس إيفرا، تصرف مواطنه، قائلا: "بول يعرف أنه ارتكب خطأً فادحا، كل مشجعي مانشستر يونايتد كانوا يرغبون في رؤية نزيف بول بوغبا من وجهه، على أن تحتسب عليهم ركلة الجزاء هذه التي باتت تهدد أحلامهم في الوصول لبطولة دوري أبطال أوروبا".

وكشف مدافع الفريق، هاري ماغواير، أن بول بوغبا اعتذر لزملائه من لاعبي الفريق في غرفة الملابس عما قام به خلال المباراة، في التصدي للكرة بيده.

وأوضح ماغواير، قلب دفاع منتخب إنجلترا: "نعم ربما كان عليه أن يأخذ الكرة في وجهه، لكنه اعتذر، لنا عن ردة فعله".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها بوغبا باحتساب ركلة جزاء من هذا النوع ضد فريقه، ففي عامه الأول في "أولد ترافورد"، ارتكب أخطاء ماثلة، منها في عام 2017 ضد ليفربول، عندما أرتقى اللاعب الفرنسي لإحدى الكرات وبدلا من أن يلعبها برأسه رفع ذراعه ولعب بها الكرة، لتحتسب ركلة جزاء على مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات