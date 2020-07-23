الدراجات النارية.. بطل العالم ماركيز جاهز للمشاركة في "خيريس"

أصبح بطل العالم لسباقات الدراجات النارية، الإسباني مارك ماركيز، جاهزا للمشاركة في السباق المقبل على حلبة "خيريس" الإسبانية، رغم تعرضه لإصابة بكسر في الذراع الأيمن قبل أربعة أيام.

وتعرض ماركيز، سائق فريق هوندا، للإصابة خلال حادث قبل أربع لفات من نهاية السباق الافتتاحي للموسم على نفس الحلبة الإسبانية الأحد الماضي، وخضع عقب ذلك لعملية جراحية في برشلونة، الثلاثاء الماضي.

وقال المسؤولون على حلبة خيريس في بيان "وصل ماركيز إلى حلبة خيريس صباح اليوم الخميس قادما من برشلونة واجتاز بعد ذلك اختبار اللياقة المنتظر.. وهو ما يسمح له بالنزول إلى الحلبة على متن دراجته مطلع الأسبوع المقبل".

كما منح الفريق الطبي للبطولة، سائق فريق "إل.سي.آر هوندا"، البريطاني كال كراتشلو، الضوء الأخضر للمشاركة في ثاني سباقات الموسم المؤجل، بعد غيابه عن الجولة الأولى بسبب إصابته بكسر في الرسغ خلال حادث يوم الأحد الماضي.

وحصل الإسباني أليكس رينس، سائق سوزوكي، الذي تعرض لخلع في الكتف خلال التجارب التأهيلية للسباق الماضي، بدوره على الضوء الأخضر للمشاركة في السباق المقبل يوم الأحد.

المصدر: رويترز