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كورونا يتسبب بإلغاء لقاء "جيتسهيد" ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى

الرياضة

كورونا يتسبب بإلغاء لقاء
Sputnik Максим Богодвид
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أكد الاتحاد البريطاني لألعاب القوى اليوم الخميس، إلغاء لقاء جيتسهيد ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى المقرر في 12 سبتمبر المقبل في ظل استمرار الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان مشترك للاتحاد مع مجلس جيتسهيد: "يؤسفنا الإعلان رسميا عن إلغاء لقاء جيتسهيد ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى والذي كان من المقرر إقامته في سبتمبر".

وأضاف البيان: "الإجراءات الحكومية التي فرضت في وقت سابق من العام الحالي بسبب فيروس كورونا تسببت في عدم تنفيذ تحديثات مطلوبة في المنشآت في الاستاد الدولي في جيتسهيد. ولم يسعفنا الوقت أيضا في تأمين بيئة آمنة للرياضيين الدوليين وأيضا في توفير منشآت على أعلى مستوى لهم".

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وكان من المقرر إقامة اللقاء في 16 أغسطس المقبل قبل تأجيله إلى الشهر التالي.

وتأثر برنامج بطولات ألعاب القوى هذا العام كثيرا بانتشار الفيروس سريع العدوى حول العالم والذي تسبب في تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى العام المقبل.

كما ألغيت لقاءات الدوري الماسي في لندن والرباط وزيوريخ وباريس ويوجين الأمريكية لنفس السبب.

المصدر: رويترز

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