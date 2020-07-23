شاهد.. فتى يسقط من شرفة الطابق الثاني في محاولة منه لأداء الرمية الشهيرة لمثله الراحل براينت

سقط مشجع شاب للاعب كرة السلة السابق، الأمريكي الراحل كوبي براينت، من شرفة الطابق الثاني، عند محاولته لتقليد رمية الأسطورة الشهيرة "Fade Away Shot"، ما أسفر عن إصابته بكسور عديدة.

وقع الحادث في الصين، عندما حاول طالب في الصف الثامن، أداء رمية كوبي براينت الشهيرة، التي تسمى "Fade Away Shot"، وفقد الصبي توازنه أثناء الرمية ليسقط من فوق حاجز لشرفة الطابق الثاني أمام أنظار زملائه، الذين أصيبوا بالذعر.

يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي على الموقع الرياضي الروسي "تشامبيونات": فتى يسقط من شرفة الطابق الثاني في محاولة منه لأداء الرمية الشهيرة لمثله الراحل براينت

وقد تم تشخيص العديد من الكسور لدى الفتى، ولكن حالته مستقرة، وفقا للأطباء في المستشفى المحلي.

يذكر أن كوبي براينت (41 عاما) الفائز بلقب بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات خلال 20 عاما، لقي مصرعه مع 8 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما، في حادث تحطم مروحيته الخاصة واندلاع حريق فيها، في يناير الماضي، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المصدر: وكالات