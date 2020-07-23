فتح تحقيق في اتهام نجم الكرة الإسبانية دافيد فيا بالتحرش الجنسي

أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي لكرة القدم، أمس الأربعاء، أنه فتح تحقيقا في اتهام مهاجمه السابق، النجم الإسباني، دافيد فيا، بالتحرش الجنسي.

وكتب النادي في بيان: "علم نادي نيويورك سيتي لكرة القدم بالمزاعم التي أدلت بها متدربة سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، ولا نتسامح مع أي نوع من المضايقة في أي مجال من مجالات مؤسستنا. بدأنا على الفور التحقيق في الأمر".

وكانت متدربة سابقة في النادي، تحمل اسم "Skyler B" على موقع "تويتر"، نشرت في الـ17 من الشهر الحالي، تدوينة قالت فيها إن فيا كان "يتحسس جسدي كل يوم خلال فترة الخمس سنوات التي قضاها مع النادي"، مضيفة "ظننت أنني حصلت على فرصة العمر بالعمل في نادي نيويورك سيتي.. ما حصلت عليه كان دافيد فيا يلمسني كل يوم، وكان رؤسائي يعتقدون أنها مادة كوميدية رائعة. النساء شجاعات بما يكفي لسرد قصصهن بصوت عال يوما ما".

I thought I was getting the opportunity of a life time when I got that internship. What I got was David Villa touching me every fucking day and my bosses thinking it was great comedic material. Women brave enough to tell their stories this loudly are my heroes. Someday. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

What a ride it’s been... pic.twitter.com/OTXN2Y7nKP — Skyler B (@ItsmeskylerB) October 24, 2019

وأكملت: "كانت المضايقات التي مررت بها في نادي نيويورك سيتي سيئة للغاية لدرجة أن فكرة الرياضة المهنية ترعبني الآن. البقاء في هذا المجال يخيفني. سأقوم بتغيير مهنتي بأكملها، لأن القرف الذي فعلوه بي دمر أحلامي".

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

ودافع فيا (38 عاما)، الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا ونجم نادي برشلونة السابق، عن ألوان نادي نيويورك سيتي بين العامين 2014 و2018، حيث خاض مع الفريق 126 مباراة وسجل له 80 هدفا.

المصصدر: وكالات