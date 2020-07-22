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شاهد.. محمد صلاح يمازح شابا باللغة العربية ويستعرض ميداليته الذهبية

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يمازح شابا باللغة العربية ويستعرض ميداليته الذهبية
Reuters
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سطر النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، اسمه بأحرف من ذهب في التاريخ، كأول لاعب من بلاده يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وتسلم "الفرعون" محمد صلاح وزملاؤه في فريق ليفربول الميداليات الذهبية وكأس بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مبارته أمام ضيفه تشيلسي (5-3)، مساء الأربعاء، وذلك ضمن الجولة 37 من "البريمير ليغ".

واستعرض محمد صلاح ميداليته الذهبية أمام عدسات الكاميرات وتبادل الحديث مع شاب عربي ربما من الصحفيين، وقدم له ميداليته ليتفرج عليها ويلمسها.

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وأحرز محمد صلاح 19 هدفا لفريق، في الموسم الحالي للدوري، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين، بفارق 4 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وذلك قبل جولة من نهاية الموسم.

المصدر: وكالات 

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