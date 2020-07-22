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شاهد.. تتويج صلاح مع زملائه بالميداليات الذهبية وكأس الدوري الممتاز

الرياضة

شاهد.. تتويج صلاح مع زملائه بالميداليات الذهبية وكأس الدوري الممتاز
Reuters
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تسلم لاعبو فريق ليفربول الميداليات الذهبية وكأس بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب مبارته أمام ضيفه تشيلسي (5-3)، مساء الأربعاء، وذلك ضمن الجولة 37 من "البريمير ليغ".

وقام أسطورة ليفربول، السير كيني دالغليش، بتقليد النجم المصري محمد صلاح وزملائه بالميدالية الذهبية، قبل أن يرفع قائد "الريدز"، جوردان هيندرسون، كأس بطل "البريمير ليغ"، وتنطلق الاحتفالات باللقب الذي طال انتظاره 30 عاما.

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المصدر: RT 

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