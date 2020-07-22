شاهد.. تتويج صلاح مع زملائه بالميداليات الذهبية وكأس الدوري الممتاز
تسلم لاعبو فريق ليفربول الميداليات الذهبية وكأس بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب مبارته أمام ضيفه تشيلسي (5-3)، مساء الأربعاء، وذلك ضمن الجولة 37 من "البريمير ليغ".
وقام أسطورة ليفربول، السير كيني دالغليش، بتقليد النجم المصري محمد صلاح وزملائه بالميدالية الذهبية، قبل أن يرفع قائد "الريدز"، جوردان هيندرسون، كأس بطل "البريمير ليغ"، وتنطلق الاحتفالات باللقب الذي طال انتظاره 30 عاما.
Liverpool players are singing You'll Never Walk Alone song 😍❤️#LFCchampions#LFC 🔴pic.twitter.com/lbXosy2BOa— Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 22, 2020
Liverpool players will receive their Premier League Trophy 😍🏆#LIVCHE#LFC 🔴pic.twitter.com/hgDEUCGnZI— Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 22, 2020
LIVERPOOL PLAYERS ARE LIFTING THE PREMIER LEAGUE TROPHY 😍🏆#LIVCHE#LFC 🔴pic.twitter.com/HnwEgghASW— Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 22, 2020
THANK YOU FOR EVERYTHING JÜRGEN KLOPP 🏆❤️#LFCchampions#LFC 🔴pic.twitter.com/oDezbLdHl6— Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 22, 2020
🗣 "Drink what you want, you have to prepare for a party when this b******t virus is gone"— Football Daily (@footballdaily) July 22, 2020
Jurgen Klopp sends a message to the Liverpool fans pic.twitter.com/D0o8Ylzmac
Virgil Van Dijk is in form 😂🏆#LFCchampions#LFC 🔴pic.twitter.com/PVZF3WT5e8— Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 22, 2020
المصدر: RT