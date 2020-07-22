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شاهد.. الممر الشرفي للاعبي ليفربول من قبل لاعبي تشيلسي

الرياضة

شاهد.. الممر الشرفي للاعبي ليفربول من قبل لاعبي تشيلسي
Reuters
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أقام لاعبو فريق تشيلسي ممرا شرفيا للاعبي فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل بدء اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، وذلك ضمن الجولة 37 من "البريمير ليغ".

وصفق لاعبو الفريق اللندني "البلوز" للنجم المصري محمد صلاح وزملائه أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين بدأوا المباراة في التشكيلة الأساسية.

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وقاد المدرب الألماني يورغن كلوب فريق ليفربول إلى التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ عام 1990، وحسم اللقب لصالحه بجدارة ومبكرا، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، عقب فوزه على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وسقوط منافسه المباشر ووصيفه مانشستر سيتي أمام تشيلسي تحديدا بهدف مقابل هدفين.

المصدر: وكالات 

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