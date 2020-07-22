رسميا.. إعلان جدول مباريات الدوري المصري وتحديد موعد لقاء الأهلي والزمالك

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول الدوري الممتاز للموسم الحالي (2019-2020)، الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف اضطرارية بسبب كورونا.

جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وبالنسبة لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين.. قال المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إنه سينظر في الطلبين في وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادي طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسؤولو المصري بطلب ذلك بشكل شفهي حتى الآن.

وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الإفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وفقا ما تم إعلانه، يوم الثاني والعشرين من أغسطس القادم.

المصدر: "@efasocial"