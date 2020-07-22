حصاد الدوري الروسي الممتاز.. زينيت بطلا ومهاجمه الإيراني أزمون هدافا  (فيديو)

أسدل الستار على الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بفوز ساحق وثمين لفريق كراسنودار على ضيفه أخمات برباعية، وفوز بطعم الهزيمة لتسيسكا موسكو على ضيفه تامبوف بثنائية.

واحتل فريق كراسنودار المركز الثالث في الدوري، برصيد 52 نقطة، وضمن بذلك مشاركته في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

Пятка Берга и парашют от Кабелла 🤩



Смотри, какую красоту разыграл «Краснодар». А счет уже 4:0 💥https://t.co/reSgMTeEnEpic.twitter.com/RkdRfjwFiP — Матч ТВ (@MatchTV) July 22, 2020

بينما اكتفى تسيسكا موسكو بالمركز الرابع، برصيد 50 نقطة، وسيخوض الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

Щенников залупил мяч в ворота «Тамбова», который пока выводит армейцев в ЛЧ 💪



Онлайн всех опасных моментов тура здесь:https://t.co/iPSjXzng9Fpic.twitter.com/YRapZPDZCf — Матч ТВ (@MatchTV) July 22, 2020

بينما احتفظ فريق زينيت بطرسبورغ باللقب للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الدوري، وتلاه في المركز الثاني فريق لوكوموتيف موسكو، وسيشارك الفريقان في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات مباشرة.

🎯 Классный гол Антона Миранчука и все лучшие моменты матча #УралЛоко#ТинькоффРПЛhttps://t.co/XzC96hTwOk — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 22, 2020

بينما ودع فريقا كريليا سوفيتوف وأورينبورغ الدوري الروسي الممتاز، وسيحل محلهما في دوري الأضواء، كل من بطل دوري الدرجة الأولى، فريق روتور من مدينة فولغوغراد، ووصيفه خيمي من مقاطعة موسكو.

«Зенит», «Локо» и «Краснодар» сыграют в ЛЧ, ЦСКА с «Ростовом» – в ЛЕ, а «Крылья» с «Оренбургом» – в ФНЛ 🏁



Держи итоговую таблицу самого необычного сезона Тинькофф РПЛ 🇷🇺https://t.co/e9CVP2exuNpic.twitter.com/vimS46oW7k — Матч ТВ (@MatchTV) July 22, 2020

وتصدر الإيراني سردار أزمون، مهاجم زينيت بطرسبورغ، قائمة هدافي الدوري، برصيد 17 هدفا (هدف من ضربة جزاء)، متفوقا بفارق الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء على زميله المهاجم الدولي أرتيوم دزيوبا، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف، ولكنه سجل 7 أهداف منها من ضربات الجزاء.

Азмун напутствовал Байрамяна на второй тайм 👌



Заходи и ты:https://t.co/ssoMW9ybs4pic.twitter.com/qdIBijDMUz — Матч ТВ (@MatchTV) July 22, 2020

Азмун с Дзюбой поделили звание бомбардира турнира, а Артем – еще и лучший ассистент 💪



Связка из Питера провела выдающийся сезон 👏https://t.co/NkAhwXyB2wpic.twitter.com/YaG1d31Mbu — Матч ТВ (@MatchTV) July 22, 2020

المصدر: RT