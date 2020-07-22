التشكيلة "الذهبية" لليفربول أمام ضيفه تشيلسي في ليلة التتويج

يحتضن ملعب "أنفيلد"، اليوم الأربعاء الساعة (19:15) بتوقيت غرينيتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه تشيلسي، وذلك ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وستعيش مدينة ليفربول ليلة صاخبة، حيث سيتم تقديم درع البطولة رسميا لفريق ليفربول بعد مباراته أمام ضيفه اللندني تشيلسي، وذلك لأول مرة منذ عام 1990.

وحسم ليفربول لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، عقب فوزه على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وسقوط منافسه المباشر ووصيفه مانشستر سيتي أمام تشيلسي تحديدا بهدف مقابل هدفين.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز"، هذه المباراة "الاحتفالية" أمام ضيفه تشيلسي "البلوز" بالتشكيلة الأساسية التالية:

🔴 TEAM NEWS 🔴



Here's how we line up against @ChelseaFC in our final Anfield game of the season 🙌 #LIVCHE#LFCchampions — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 22, 2020

بينما اختار فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني "البلوز"، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

المصدر: " twitter/LFC/ChelseaFC"