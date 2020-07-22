مرسيليا يلاحق رجل أعمال تونسي أمام القضاء

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، ملاحقة رجلي الأعمال التونسي محمد العجرودي والفرنسي مراد بوجلال، الرئيس السابق لنادي تولون للركبي، بتهمة "محاولة زعزعة استقرار الفريق".

وأوضح النادي في بيان له أن العجرودي وبوجلال يقومان بحملة لإرباك وزعزعة استقرار فريق الجنوب الفرنسي.

وكان العجرودي وبوجلال عبرا عن نيتهما شراء النادي.

في حين أكد رجل الأعمال الأمريكي فرانك ماكورت، مالك نادي مرسيليا، أنه لا ينوي بيع الفريق.

المصدر: "france24"