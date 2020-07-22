 
مباشر

مرسيليا يلاحق رجل أعمال تونسي أمام القضاء

الرياضة

مرسيليا يلاحق رجل أعمال تونسي أمام القضاء
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oddj

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، ملاحقة رجلي الأعمال التونسي محمد العجرودي والفرنسي مراد بوجلال، الرئيس السابق لنادي تولون للركبي، بتهمة "محاولة زعزعة استقرار الفريق".

وأوضح النادي في بيان له أن العجرودي وبوجلال يقومان بحملة لإرباك وزعزعة استقرار فريق الجنوب الفرنسي.

وكان العجرودي وبوجلال عبرا عن نيتهما شراء النادي.

مرسيليا يلاحق رجل أعمال تونسي أمام القضاء

في حين أكد رجل الأعمال الأمريكي فرانك ماكورت، مالك نادي مرسيليا، أنه لا ينوي بيع الفريق.

المصدر: "france24" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا