روي جونز جونيور يرد على تحدي الأسطورة مايك تايسون

علق بطل العالم السابق للملاكمة في خمسة أوزان مختلفة، الأمريكي روي جونز جونيور، على نزال محتمل ضد مواطنه مايك تايسون، بطل العالم المطلق للوزن الثقيل سابقا.

وقال جونز: "نعم، هذا صحيح، مايك أسطورة. سيكون من الجنون الحصول على عرض لدخول الحلبة معه ورفضه. لم يكن لدي أي نية للعودة وخوض النزالات مرة أخرى، ولكن من أجل مايك تايسون، سأوافق بشكل استثنائي. بالنسبة لي، هذه فرصة لا أستطيع رفضها. من بين جميع الراغبين في دخول الحلبة معه، اختارني أنا. وبما أنه فعل ذلك، فكيف يمكنني أن أقول لا".

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وأفادت وكالة "تاس" الروسية، أمس الثلاثاء، بأن الأسطورة مايك تايسون يجري مفاوضات مع مواطنه روي جونز جونيور، الذي يحمل الجنسية الروسية أيضا، لخوض نزال بينهما، خلال العام الجاري.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر مقرب من المفاوضات، قوله: "تايسون وروي جونز جونيور يجريان مفاوضات بشأن إقامة نزال بينهما".

ويتوقع أن يقام النزال، في سبتمبر المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتألف من 8 جولات، ولكن لم يتم بعد تحديد فئة الوزن.

يذكر أن تايسون الملقب بـ"الرجل الحديدي"، أعلن في وقت سابق، أنه قد يعود إلى حلبات الملاكمة لخوض نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية، وذلك بعد أن وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

وأصبح مايك تايسون (54 عاما) أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

أما روي جونز جونيور (50 عاما) بطل العالم المطلق سابقا، فقد وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2018، وحقق خلالها 66 انتصارا، منها 47 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.

المصدر: وكالات