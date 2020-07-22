متزلجة "سمراء" تتهم الشركات المصنعة للألبسة بالتمييز العنصري

اشتكت الأمريكية ماريا غيربر، لاعبة التزحلق على الجليد، من أنه من المستحيل عليها العثور على الزي المناسب، متهمة مصنعي أزياء التزلج بعدم الأخذ في الاعتبار احتياجات الرياضيين السود.

ونقلت شبكة "CBC" عن غيربر، قولها: "من الصعب أن تشعر بالجمال عندما تكون معايير الجمال في رياضة التزحلق على الجليد بعيدة عما يتم تقديمه لك. استغرق الأمر مني سنوات حتى شعرت بالراحة الجسدية. الشركات المصنعة للألبسة الضيقة (الجوارب) للمتزلجين تنظر فقط إلى الرياضيين البيض وتنتج الملابس ذات الألوان الفاتحة فقط. يمكن حجز البدلة حسب الطلب، ولكن من المستحيل ببساطة اختيار الجوارب المناسبة، لذا اضطررت لتلوينها".

وأضافت: "لقد عملت بجد، ولكن ما زلت لا أشعر بأنني جزء من هذه الرياضة".

يذكر أن غيربر شاركت في العروض المختلفة للتزحلق على الجليد على مدار 10 سنوات، واعتزلت اللعبة في عام 2016.

المصدر: "rsport.ria.ru"