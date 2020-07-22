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اتحاد الكرة المصري يدرس تأجيل موعد استئناف الدوري الممتاز

الرياضة

اتحاد الكرة المصري يدرس تأجيل موعد استئناف الدوري الممتاز
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تدرس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل لمدة أسبوع، موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.

وذكر موقع "المصري اليوم" نقلا عن مصدر مسؤول في اللجنة الخماسية، أن سبب التأجيل سيكون لظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف بعض الأندية خلال الساعات الأخيرة، على رأسها 18 حالة في نادي الإنتاج الحربي، ومحمد كوفي في نادي سموحة، وعامل مهام في النادي المصري.

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وأشار المصدر إلى أنه في حال ثبوت إيجابية هذه العينات، سيتم عزل اللاعبين لمدة لا تقل عن عشرة أيام، مما سيؤثر على استعدادت الأندية لاستئناف المسابقة.

المصدر: وكالات

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