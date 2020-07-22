مهاجم أتلانتا يسجل رقما قياسيا في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق المهاجم الكولومبي لويس مورييل، رقما قياسيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما قاد فريقه أتلانتا للفوز على بولونيا (1-0)، أمس الثلاثاء، في المرحلة الـ35 من "الكالتشيو".

ونحج مورييل، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، وهو الهدف الـ11 من أصل 18 هدفا، يسجلها المهاجم الكولومبي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، عندما يدخل كبديل.

This duo is something else😍🇨🇴



Luis Muriel breaks the deadlock for his 18th of the season assist coming from Duvan Zapata🔵⚫️ pic.twitter.com/CSFNPZeurZ — Cafeteros FC (@Cafeteros_FC) July 21, 2020

وأصبح بذلك، أكثر اللاعبين البدلاء تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإيطالي.

ومدد أتلانتا بهذا الفوز، سلسلة من عدم الخسارة في الدوري إلى 15 مباراة، ورفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، قبل ثلاث مباريات على ختام "الكالتشيو".

المصدر: sportbox.ru