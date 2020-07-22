شاهد.. كيف تفاعل صلاح مع هدف مواطنه "تريزيغيه" في شباك أرسنال

دعم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، مواطنه محمود حسن "تريزيغيه"، جناح نادي أستون فيلا، بعد هدف الأخير في شباك أرسنال أمس، في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ونشر صلاح عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة احتفال زميله في المنتخب المصري بعد هزه لشباك أرسنال، وأرفق الصورة بقلبين كبيرين تعبيرا عن الحب والتعاطف مع مواطنه.

mosalah/INSTAGRAM.COM

وكان "تريزيغيه" حاسما في مباراة أستون فيلا وأرسنال الهامة، حيث سجل الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 27، ليمنح فريقه فوزا ثمينا أنعش به حظوظه في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

⭕ هدف اول رائع لإبن #الأهلي

محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا

في مرمى الأرسنال 🚀 pic.twitter.com/oprrKPqO7u — 💯 معاك يا أهلي 💯 (@Official_Ahly07) July 21, 2020

وبهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 34 نقطة، وتقدم للمركز الـ17 (آخر مراكز البقاء)، بفارق الأهداف أمام واتفورد الذي تراجع للمرتبة الـ18 بعد خسارته العريضة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

المصدر:RT