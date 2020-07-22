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شاهد.. نيمار يخطف الأضواء في مباراة سان جيرمان وسيلتيك

الرياضة

شاهد.. نيمار يخطف الأضواء في مباراة سان جيرمان وسيلتيك
Globallookpress
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قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمحات فنية رائعة، خلال المباراة الودية التي جمعت أمس الثلاثاء، فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بنادي سيلتيك الاسكتلندي.

وظهر نيمار في إحدى اللقطات وهو يمرر الكرة بطريقة "الرابونا" لأحد زملائه في وسط الملعب، قبل أن تعود إليه الكرة ويرسلها في العمق لزميله كيليان مباني، الذي انفرد بمرمى سيلتيك، لكن تسديدته ارتطمت بالحارس لتذهب إلى خارج الملعب.

وظهر نيمار في لقطة أخرى وهو يراوغ أحد لاعبي سيلتيك بطريقة مستفزة.

وقبل هاتين اللقطتين، كان نيمار قد صنع الهدف الأول لفريقه بطريقة رائعة، في الدقيقة الأولى من المباراة، بعدما مرر كرة بينية من وسط الملعب إلى مبابي الذي وضعها بلمسة واحدة في شباك سيلتيك.

وتكفل نيمار يتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 25، ثم أضاف أندير هيريرا وبابلو سارابيا، الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 48 و67 على الترتيب، لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان برباعية نظيفة.

وتدخل هذه المباراة الودية، ضمن تحضيرات الفريق الباريسي لمواجهة سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا يوم 24 يوليو الجاري، وأتلانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمنتصف أغسطس المقبل.

المصدر: RT

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