شاهد.. نيمار يخطف الأضواء في مباراة سان جيرمان وسيلتيك

قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمحات فنية رائعة، خلال المباراة الودية التي جمعت أمس الثلاثاء، فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بنادي سيلتيك الاسكتلندي.

وظهر نيمار في إحدى اللقطات وهو يمرر الكرة بطريقة "الرابونا" لأحد زملائه في وسط الملعب، قبل أن تعود إليه الكرة ويرسلها في العمق لزميله كيليان مباني، الذي انفرد بمرمى سيلتيك، لكن تسديدته ارتطمت بالحارس لتذهب إلى خارج الملعب.

وظهر نيمار في لقطة أخرى وهو يراوغ أحد لاعبي سيلتيك بطريقة مستفزة.

🎥 لقطة اليوم بين نيمار ولاعب سيلتك ريان كريستي في المباراة الودية التي أُقيمت اليوم بين باريس سان جيرمان وسيلتك 🙁



مارأيكم بتصرف نيمار ⁉️ pic.twitter.com/mH4X7BVK2Y — E P L W O R L D (@EPLworld) July 21, 2020

وقبل هاتين اللقطتين، كان نيمار قد صنع الهدف الأول لفريقه بطريقة رائعة، في الدقيقة الأولى من المباراة، بعدما مرر كرة بينية من وسط الملعب إلى مبابي الذي وضعها بلمسة واحدة في شباك سيلتيك.

#PSGCEL



مبابي يسجل الهدف الاول لباريس سان جيرمان امام سيلتك بعد تمريرة رائعة من نيمار.pic.twitter.com/DpZnKgiIkb — شبكة باريس العربية (@ParisSGN) July 21, 2020

وتكفل نيمار يتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 25، ثم أضاف أندير هيريرا وبابلو سارابيا، الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 48 و67 على الترتيب، لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان برباعية نظيفة.

وتدخل هذه المباراة الودية، ضمن تحضيرات الفريق الباريسي لمواجهة سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا يوم 24 يوليو الجاري، وأتلانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمنتصف أغسطس المقبل.

المصدر: RT