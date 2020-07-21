مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان بـ "تغريدة"

حسم مهاجم فريق باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ1"، كيليان مبابي، موقفه من البقاء في صفوف الفريق الباريسي، خلال منافسات الموسم الجديد (2020-2021).

وكتب مبابي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" احتفالا بالقميص الجديد لفريقه: "فخور بأن أكون جزءا من هذا الفصل الجديد في تاريخ النادي خلال الموسم (2020-2021). معا نحن فريق لا يقهر".

• PSG 2020-21 🔴🔵



Fier de pouvoir faire parti de ce nouveau chapitre de l’histoire du club. @PSG_inside@NikeFootball



Ensemble nous sommes invincibles 👊🏽 #ICICESTPARIS#50ANSpic.twitter.com/SSovWSTkHV — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 21, 2020

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن الفريق الباريسي، والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير صحفية عديدة.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2022، علما بأنه انضم للفريق قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

وشارك مبابي في الإعلان الدعائي لقميص باريس سان جيرمان للموسم الجديد، إلى جانب البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق، وبعض لاعبات فريق السيدات.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي، باعتباره متصدرا للترتيب، قبل أن تقرر الرابطة إنهاء الموسم مبكرا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات