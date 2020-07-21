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إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بطل العالم 1966 (فيديو)

الرياضة

إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بطل العالم 1966 (فيديو)
Reuters
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شيعت جنازة أسطورة الكرة الإنجليزية، جاك تشارلتون، المتوج مع منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم لكرة القدم 1966، اليوم الثلاثاء، حيث ووري جثمانه الثرى بمدينة آشينغتون مسقط رأسه.

وانطلق موكب جنازة جاك تشارلتون، الذي ضم أعضاء من عائلته، بمن فيهم أسطورة مانشستر يونايتد السير بوبي تشارلتون، من منزله في مدينة آشينغتون بمقاطعة نورثمبرلاند بشمال إنجلترا، حيث قضى هو وشقيقه، السير بوبي، سنوات تكوينهما والوصول إلى القمة.

إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بطل العالم 1966 (فيديو)
Reuters

واصطفت مئات الجماهير في شوارع مدينة آشينغتون القريبة من مدينة نيوكاسل، احتراما وتقديرا لجاك تشارلتون ولإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بطل العالم 1966.

وتوفي أسطورة فريق ليدز يونايتد، جاك تشارلتون بطل مونديال "إنجلترا 1966"، يوم الجمعة 10 يوليو الجاري، عن عمر ناهز 85 عاما.

إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بطل العالم 1966 (فيديو)
Reuters

وعمل جاك تشارلتون مدربا لمنتخب إيرلندا وقاده للمشاركة في نهائيات بطولة كبرى للمرة الأول في تاريخه، وذلك في بطولة أوروبا 1988، ومن ثم قاده للتأهل لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم في 1990.

وتوج الراحل، وهو الشقيق الأكبر لأسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون، بجائزة رابطة كتاب الرياضة لأفضل لاعب في العام في 1967 ثم اعتزل اللعب في 1973.

وتشارلتون هو سادس لاعب يرحل عن عالمنا من المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم على أرضه في عام 1966 بعد القائد بوبي مور، ومارتن بيترز، وجوردون بانكس، وآلان بول، وراي ويلسون.

المصدر: وكالات 

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