لجنة مختصة تحدد الموقع النهائي للمدينة الرياضية المهداة من السعودية إلى العراق

أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، عن قرب وصول لجنة لتحديد الموقع النهائي للمدينة الرياضية المهداة من السعودية.

وقال درجال في بيان صحفي "أجرينا مباحثات ناجحة مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة بأكثر من جانب حيوي يعزز العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين".

وأضاف: "سيتم إرسال لجنة فنية مختصة من قبلهم ستصل العراق قريبا لتحديد الموقع النهائي وأطر العمل في المدينة الرياضية والملعب الكبير المهداة من قبل العاهل السعودي إلى الجماهير الرياضية والرياضيين في العراق".

وتابع "إضافة إلى إعادة تفعيل بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017 بنطاق أوسع ليشمل إقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية وتطوير الملاكات بما يخدم شباب البلدين الشقيقين".

المصدر: RT