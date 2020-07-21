أول تعليق لرونالدو بعد قيادته يوفنتوس لتخطي لاتسيو

وصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوز فريقه يوفنتوس على ضيفه لاتسيو، بهدفين لواحد، أمس الاثنين، في قمة المرحلة االـ34 من الدوري الإيطالي، بالانتصار المهم جدا.

ونشر "الدون"، الذي سجل هدفي فريقه، عبر حسابه على "تويتر"، صورا له من مواجهة لاتسيو وأرفقها بتعليق: "انتصار مهم جدا! نحن على وشك الوصول يا رفاق! لنذهب".

وعزز يوفنتوس بهذا الفوز، موقعه في صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 80 نقطة، متقدما بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، وذلك قبل أربع جولات فقط من إسدال الستار على منافسات "الكالتشيو".

اهداف لقاء || يوفنتوس 2-1 لاتسيو || pic.twitter.com/JbVa6Re9HJ — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goalzz4u) July 20, 2020

أما رونالدو، فقد رفع عدد أهدافه في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 30 هدفا، ليتقاسم صدارة قائمة الهدافين، مع مهاجم لاتسيو، الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي، الذي سجل 30 هدفا أيضا.

المصدر: RT