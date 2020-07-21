ابنة مليونيرة وصديقة سابقة لزميله.. أول ظهور لمحرز مع تايلور (صور)

ظهر النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للمرة الأولى برفقة صديقته الجديدة، بعد انفصاله عن زوجته بريطانية الجنسية وهندية الأصل ريتا جوهال.

وبدا من خلال الصور التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن محرز وصديقته الجديدة والتي تدعى تايلور، منسجمين خلال تجولهما أمس الاثنين، في أحد شوارع مدينة مانشستر.

https://www.thesun.co.uk/

وذكرت "ذا صن"، أن محرز البالغ من العمر 29 عاما، تجول بسيارته الفارهة برفقة تايلور، لكنهما تصادفا بزميله في نادي مانشستر سيتي، الفرنسي بينجامين ميندي.

https://www.thesun.co.uk/

https://www.thesun.co.uk/

وتايلور، هي عارضة أزياء وابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد، وكانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وارتبط محرز، بتايلور بعد انفصاله عن زوجته ريتا (25 عاما) التي أنجبت له ابنتين.

المصدر: وكالات