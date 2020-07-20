وفاة الفنان الذي أبكى الملايين في أولمبياد موسكو 1980 (فيديو)

توفي الفنان الشعبي الروسي، فيكتور تشيجيكوف، مؤلف التعويذة الشهيرة لأولمبياد موسكو 1980، "الدب الأولمبي"، عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك وفقا لحساب "AST Deti" على موقع "فيسبوك".

ولدى الفنان فيكتور تشيجيكوف الكثير من الأعمال، وقام برسوم توضيحية لكتب الأطفال، ولكنه اشتهر برسمه تعويذة أولمبياد موسكو 1980، "الدب الأولمبي" الشهير، الذي أبكى الملايين حول العالم في حفل الختام للدورة.

يذكر أن منتخب الاتحاد السوفيتي أحرز المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1980 في موسكو، برصيد 195 ميدالية منها 80 ميدالية ذهبية و69 ميدالية فضية و46 ميدالية برونزية، وقاطع أكثر من 60 دولة تلك الألعاب، بسبب التدخل السوفيتي العسكري في أفغانستان، عام 1979.

المصدر: وكالات