وفاة بطل إفريقيا السابق في الجودو عبد المجيد السنوسي

نعت اللجنة الأولمبية التونسية، بطل إفريقيا في رياضة الجودو، عبد المجيد السنوسي، الذي توفي صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 60 عاما.

وكتبت اللجنة الأولمبية التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك": "وداعا مجيد.. مجيد للبعض ومجدا للبعض الآخر، هكذا كان يحلو لنا تسميتك. عشت ورحلت رمزا للمجد".

Comité National Olympique Tunisien /facebook

وأضافت: "كنت بطلا بارزا على البساط ومؤطرا ناجحا للمواهب، ثم تقمصت أعلى المسؤوليات في رياضتك المحبذة الجودو، في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية.. من مدير فني إلى مدير رياضة النخبة إلى مدير عام للرياضة إلى مدير رياضي باللجنة.. ما كان ذلك يغريك، لأنك كنت دائما تعتبر مكتبك ميدانا للتبادل والتعلم والعطاء.. سنظل نقتفي بما حققته من إنجازات عدة للرياضة".

المصدر: حساب اللجنة الأولمبية التونسية