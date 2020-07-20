مفاجأة كبيرة في الترتيب النهائي لأفضل الحراس في الدوري الإسباني

توج حارس مرمى نادي ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، بجائزة "زامورا" لأفضل حارس في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وحصد الحارس الدولي البلجيكي الجائزة، بعدما استقبل 20 هدفا فقط في 34 مباراة، وحافظ على شباكه نظيفة في 18 مباراة.

وحل في المركز الثاني، حارس أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، المتوج بالجائزة في المواسم الأربعة الأخيرة.

واهتزت شباك أوبلاك في الدوري الإسباني هذا الموسم، 26 مرة في 37 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 17 مباراة.

وكانت المفاجأة، هي احتلال حارس برشلونة، الألماني مارك أندريه تير شتيغن، المركز السادس في ترتيب جائزة "زامورا".

وتلقت شباك الحارس الألماني 36 هدفا في 36 مباراة، ليكون معدل استقباله هدفا واحدا في كل مباراة.

وفيما يلي ترتيب جائزة "زامورا" لأفضل ستة حراس مرمى في الدوري الإسباني هذا الموسم:

1- تيبو كورتوا (ريال مدريد) - استقبل 20 هدفا في 34 مباراة.

2- يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) - 26 هدفا في 37 مباراة.

3- أوناي سيمونز (أتلتيك بيلباو) - 29 هدفا في 33 مباراة.

4- توماس فاشليك (إشبيلية) - 31 هدفا في 32 مباراة.

5- دافيد سوريا (خيتافي) - 36 هدفا في 37 مباراة.

6- مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة) - 36 هدفا في 36 مباراة.

وجائزة "زامورا"،‏ هي جائزة تمنح في نهاية كل موسم، لحارس المرمى الذي تتلقى شباكه أقل عدد من الأهداف في الدوري الإسباني، شريطة أن يكون الحارس قد شارك في 28 مباراة على الأقل.

وتقدم صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، هذه الجائزة منذ عام 1958.

وسميت بجائزة "زامورا"، نسبة إلى ريكاردو زامورا، أحد أبرز الحراس في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

المصدر: وكالات