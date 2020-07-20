زيدان يعلق على تعادل الريال مع ليغانيس ويكشف سبب استبعاد بيل

عبر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن سعادته بما حققه فريقه هذا الموسم، لا سيما التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2017.

وقال "زيزو" في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، عقب تعادل الريال مع مضيفه ليغانيس 2-2 في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني: "يمكننا أن نغضب لأننا لم نظهر بمستوانا المعهود (في مباراة ليغانيس)، لكن بناء على ما حققناه هذا الموسم فيجب علينا أن نسعد".

وحول موسم مهاجمه الصربي، لوكا يوفيتش، الذي لم يشارك كثيرا مع الفريق في الموسم المنقضي، علق زيدان قائلا: "إنه يملك الموهبة وما زال شابا، لكنه كان موسما معقدا له ولنا.. إلا أنني أثق به، وسنرى ما سيحدث في الموسم المقبل".

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وبخصوص استبعاده للثنائي خاميس رودريغيز وغاريث بيل من قائمة الفريق الملكي لمواجهة ليغانيس، أكد المدرب الفرنسي أن قراره جاء لأسباب إدارية وفنية.

وكان ريال مدريد، ضمن التتويج بلقب الدوري الإسباني في الجولة الـ37 قبل الأخيرة، وكانت مواجهته ضد ليغانيس في الجولة الأخيرة شكلية فقط.

ولم ينته بعد موسم الريال، إذ تنتظره في الشهر المقبل، مباراة قوية ومصيرية أمام مانشستر سيتي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال، علما بأن الفريق الملكي خسر ذهابا على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: sportbox.ru