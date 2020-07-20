إنغز يشعل المنافسة على جائزة هداف الدوري الإنجليزي

أشعل مهاجم ساوثهامبتون داني إنغز، الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا في المباراة التي تغلب فيها فريقه على بورنموث 2-0 أمس، لحساب الجولة الـ37 من البريمير ليغ.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، أحرز هاري كين هدفين، ليقود توتنهام للفوز على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وأصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد إجراء بعض المباريات من المرحلة الـ37 قبل الأخيرة على الشكل التالي:

1- جيمي فاردي (ليستر سيتي) - 23 هدفا.

2- داني إنغز (ساوثهامبتون) - 21 هدفا.

3- بيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) - 20 هدفا.

4- محمد صلاح (ليفربول) - 19 هدفا.

5- هاري كين (توتنهام) - 17 هدفا.

المصدر: RT