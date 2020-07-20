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رسميا.. الكرواتي كوفاتش مدربا جديدا لموناكو

الرياضة

رسميا.. الكرواتي كوفاتش مدربا جديدا لموناكو
Globallookpress
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أعلن نادي موناكو، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أمس الأحد، تعيين الكرواتي نيكو كوفاتش، مدربا جديدا له، لخلافة المدرب المقال، الإسباني روبرت مورينو.

وقال موناكو في بيان "يسعد نادي موناكو الإعلان عن قدوم نيكو كوفاتش لتدريب الفريق. وقع الكرواتي على عقد لمدة ثلاث سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد".

وسبق لكوفاتش تدريب بايرن ميونيخ الألماني في موسم 2018/2019، بعد فترة من العمل مع أينتراخت فرانكفورت، الذي قاده  للفوز بلقب كأس ألمانيا.

وتوج كوفاتش مع البايرن بكأس ألمانيا، والدوري الألماني، وكأس السوبر المحلية، قبل الرحيل عن الفريق في نوفمبر الماضي، بسب سوء النتائج.

وكان موناكو، أقال مطلع الأسبوع الماضي، مورينو، الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق بدلا من البرتغالي ليوناردو جارديم، في ديسمبر 2019.

واحتل موناكو المركز التاسع في الدوري الفرنسي، بفارق 28 نقطة خلف باريس سان جيرمان الذي توج بطلا للمسابقة، بعد إنهاء الموسم قبل الأوان، بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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