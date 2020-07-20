الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإسباني بعد إسدال الستار على المسابقة

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، بلقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" لهذا الموسم، بعد إسدال الستار على منافسات المسابقة أمس الأحد.

وأحرز ميسي، هدفين في اللقاء الذي جمع برشلونة بمضيفه ألافيس في المرحلة الـ38 الأخيرة من "الليغا"، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 5-0.

وبهذه الثنائية، رفع ميسي عدد أهدافه في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 25 هدفا، ليتوج بلقب هداف المسابقة للمرة السابعة في تاريخه.

Lionel Messi has won the Pichichi trophy a record seventh time after finishing Liga top scorer with 25 goals. 👏👏



🏆 2019/20

🏆 2018/19

🏆 2017/18

🏆 2016/17

🏆 2012/13

🏆 2011/12

🏆 2009/10#UCLpic.twitter.com/16Jc7vbz2v — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 19, 2020

وفيما يلي ترتيب أفضل خمسة هدافين في الدوري الإسباني بعد ختام المسابقة:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) - 25 هدفا

2- كريم بنزيما (ريال مدريد) - 21 هدفا

3- جيرارد مورينو (فياريال) - 18 هدفا

4- راؤول غارسيا (أتلتيك بيلباو) - 16 هدفا

5- لويس سواريز (برشلونة) - 16 هدفا.

المصدر: RT